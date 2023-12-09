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Haberler Fotohaber BOTAŞ engelli personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 09.12.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 09:29

BOTAŞ engelli personel alımı yapacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 30 engelli personel alımı yapacağına dair internet sitesinden ilan yayımladı.

BOTAŞ engelli personel alımı yapacak

BOTAŞ, engelli personel alımına ilişkin ilanı internet sitesinde yayımlandı.

BOTAŞ engelli personel alımı yapacak

Buna göre kurum Adana, Ankara, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'daki kuruma bağlı işyerlerinde Adalet/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları biriminde çalışmak üzere büro görevlisi olarak 30 personel istihdam edecek.

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BOTAŞ engelli personel alımı yapacak

Başvurular, 11-15 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak.

BOTAŞ engelli personel alımı yapacak

Adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olmaları gerekiyor.

BOTAŞ engelli personel alımı yapacak

İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylar için evrak teslim ve sözlü sınav tarihine ilişkin detaylı bilgiler "www.botas.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

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