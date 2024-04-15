Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları
Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:17

Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları

Çalışan annelere verilecek bakıcı desteğinin detayları belli oluyor. Daha önce 2019-2022 yılları arasında uygulanan ve 24 milyon Euro ödenen proje tekrar edilecek. Projeden 3.500 anne ve 3.500 bakıcı yararlanacak. Annelerin 3 yaşına kadar çocukları olması ve SSK'lı çalışması yetecek. İşte aylık 325 euro (yaklaşık 12 bin TL) destekten faydalanmanın şartları...

FARUK ERDEM
Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları

Çocuğu olan çalışan annelere ve bakıcılara büyük destek geliyor. SGK'nın açıkladığı Avrupa Birliği destekli proje ile birlikte İzmir, Ankara, İstanbul'da 3500 sigortalı anneye ve bakıcıya 12 ay boyunca 325 avro destek ödemesi yapılacak. Peki ödemeden yararlanma şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen çalışan anneye bakıcı desteği projesinde ikinci aşama yakında başlayacak. Daha önce 2019-2022 yılları arasında uygulanan ve binlerce anne ve bakıcının yararlandığı proje ile annelere 24 milyon euro destek sağlanmıştı. Yeni projeyle de 3.500 anne ve 3.500 bakıcı olmak üzere 7 bin kadına destek sağlanmış olacak. Sağlanacak destek 15 milyon euroyu bulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları

Proje ile çalışma hayatından çocuğuna bakmak için çekilme riski olan anneler iş hayatına dönmüş olacak. Ayrıca 3.500 eğitimli bakıcı da istihdam edilmiş olacak. Önümüzdeki günlerde başvuru için internet sitesi oluşturulacak ve başvurular bu site üzerinden başlayacak. Ön başvurusu onaylanan annelere ödemeler yapılacak. Daha öncede uygulanan desteğin şartlarıyla ilgili soruların cevapları şöyle:

Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları

*ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çalışma Bakanlığı önümüzdeki günlerde ön kayıt için açılacak internet sitesini duyuracak. Anneler bu site üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.

Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları

*ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-36 ay (3 yaşa kadar) arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

SON DAKİKA