Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen çalışan anneye bakıcı desteği projesinde ikinci aşama yakında başlayacak. Daha önce 2019-2022 yılları arasında uygulanan ve binlerce anne ve bakıcının yararlandığı proje ile annelere 24 milyon euro destek sağlanmıştı. Yeni projeyle de 3.500 anne ve 3.500 bakıcı olmak üzere 7 bin kadına destek sağlanmış olacak. Sağlanacak destek 15 milyon euroyu bulacak.