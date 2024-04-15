Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
16:17
Çalışan annelere 325 euro-12 bin TL! 10 soruda belli oldu: İşte destek ödemesinin detayları
Çalışan annelere verilecek bakıcı desteğinin detayları belli oluyor. Daha önce 2019-2022 yılları arasında uygulanan ve 24 milyon Euro ödenen proje tekrar edilecek. Projeden 3.500 anne ve 3.500 bakıcı yararlanacak. Annelerin 3 yaşına kadar çocukları olması ve SSK'lı çalışması yetecek. İşte aylık 325 euro (yaklaşık 12 bin TL) destekten faydalanmanın şartları...