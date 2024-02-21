CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları 121 Şubat 2024, sabah.com.tr ile anbean takip edilmekte. Piyasadaki canlı rakamları merak eden yatırımcılar haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?