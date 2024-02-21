Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:49

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde 2 bin TL seviyesini test ediyor. Haftaya hareketli bir şekilde giriş yapan altın piyasasındaki dalgalanma yatırımcının yakinen takibi altında. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte, 21 Şubat 2024 canlı altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları 121 Şubat 2024, sabah.com.tr ile anbean takip edilmekte. Piyasadaki canlı rakamları merak eden yatırımcılar haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.018,07
SATIŞ(TL) 2.018,38

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.460,00
SATIŞ(TL) 3.588,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.920,00
SATIŞ(TL) 14.130,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.030,43
SATIŞ(USD) 2.030,75

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA