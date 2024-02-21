Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:49
CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde 2 bin TL seviyesini test ediyor. Haftaya hareketli bir şekilde giriş yapan altın piyasasındaki dalgalanma yatırımcının yakinen takibi altında. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte, 21 Şubat 2024 canlı altın fiyatları…