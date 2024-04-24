Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 24 Nisan bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 24 Nisan 2024 Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.