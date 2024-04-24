Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:13

Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Yatırımını bu değerli metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün 2.437 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 24 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 24 Nisan bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 24 Nisan 2024 Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.

Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.647,00

Satış: 16.898,00

ATA ALTIN

Alış: 16.721,00

Satış: 16.982,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.282,63

Satış: 2.423,60

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.327,02

Satış: 2.327,39

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 16.319,00

Satış:16.576,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.210,00

Satış: 8.453,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.092,00

Satış: 4.163,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.437,78

Satış: 2.438,20

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA