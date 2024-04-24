Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
08:13
Canlı Altın Fiyatları 24 Nisan 2024 son durum: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Yatırımını bu değerli metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün 2.437 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 24 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…