Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
11:33
Çiftçilere hasar ödemesi! Bakan Yumaklı rakamı açıkladı...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meydana gelen afetler nedeniyle oluşan zararların tarım sigortası kapsamında bulunanlar için hasar tespit çalışmaları sonucunda TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 413 bin 279 TARSİM poliçesinin düzenlendiğini; 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlandığını ve 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı.