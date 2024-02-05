Giriş Tarihi: 05.02.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
14:56
Çiftçileri sevindirecek haber! Bu yıl işleme giriyor
Türkiye'nin çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir su sorununun önlerine çıkacağını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, söz konusu bölgelerde fazla su tüketmeyen bitkilerin üretimi ve hayvancılıkla alakalı fazla su tüketmeyen ırklar ya da küçükbaşlarla ilgili yeni projelerin bu yıl işleme alınacağını duyurdu.