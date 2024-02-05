Çiftçileri sevindirecek haber! Bu yıl işleme giriyor

Çelik, DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen "Tarımsal Üretimin Planlaması" toplantısında, 2023 yılında Tarım Kanunu'nda değişiklik yapıldığını söyledi.

Üretimin ve üreticinin yüzyılı olarak belirledikleri bu yılda üreticileri korumak adına tarımsal üretim planlamasına gittiklerini ifade eden Çelik, "Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğini göz önüne alarak ihracat odaklı ürünleri de baz alarak bir üretim planlaması yöntemine gideceğiz. Saha çalışmalarımızı 31 Mart'a kadar bitirip ondan sonra da üretim planlamasını tamamen planlamış ve uygulamaya geçirmiş olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Çelik, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su sorununun önemine işaret ederek, "Türkiye'nin çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bir su sorunu önümüze çıkacak. Onun için o bölgelerde fazla su tüketmeyen bitkilerin üretimi ve hayvancılıkla alakalı da fazla su tüketmeyen ırklar ya da küçükbaşla ilgili projelerimiz var. Bu yıl işleme sokacağız. Böylelikle biz de iklim değişikliğine Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hazırlıklı girmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.