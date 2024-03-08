Çocuk sahibi olunca ara verdi! Yıllar sonra kaldığı yerden devam etti! Ürünlerine talep yağıyor

"YILDA 16 DEFA ÜRÜN ALMAYI PLANLADIM"

Gültekin, kooperatif aracılığıyla tıbbi aromatik bitki üreten kadınlarla çalışmaya başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi kapsamında destek aldığını ve aynısefa bitkisi yetiştirmeye başladığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kasım ayında ilk ekimi yaptım. Bu yılın şubat ayı sonlarında ilk çiçekler açtı. Bu bitki, takvim bitkisi olarak geçer. Açık tarlada yılda 8 defa ürün alabilirsiniz. Ben bunu serada yaparak yılda 16 defa ürün almayı planladım. Normalde nisan ayında açan bitki, bizim serada optimal koşullarda şubat ayında açmaya başladı, ilk hasadımızı yapacağız."

Gültekin, ilk hasatta yaklaşık 4 kilogram ürün almayı hedeflediğini belirtti.

Serayı kurduktan sonra yurt dışı kozmetik firmalarından temsilciler geldiğini, görüşmeler yaptıklarını anlatan Gültekin, "Ürünlerimizi daha hasat başlamadan ekili haldeyken almak isteyenler oldu. İnşallah hasadımız verimli olacak. Kendi köyümde kadınlara bir kadın, bir anne, bir ziraat mühendisi olarak yol gösterici olmak istiyorum." diye konuştu.