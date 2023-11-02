Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden heyecanlandıran açıklama

Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomisi ve bölgesel merkez konumu ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'ndan da konuyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.Türkiye'nin küresel yatırımlardan aldığı payın yüzde 1'in altına düşmeyeceğini öngördüklerini belirten Dağlıoğlu, "Bir de sürpriz, sene sonu bitmeden taraflar anlaşırsa belki duyurulabilecek birkaç iş daha olur, ölçekli... Belki önümüzdeki aylarda birkaç farklı büyük satın alma, birleşme haberi olabilir. Körfez diye kısıtlamayalım" dedi.