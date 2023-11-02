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Haberler Fotohaber Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden heyecanlandıran açıklama
Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:02

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden heyecanlandıran açıklama

Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomisi ve bölgesel merkez konumu ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'ndan da konuyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.Türkiye'nin küresel yatırımlardan aldığı payın yüzde 1'in altına düşmeyeceğini öngördüklerini belirten Dağlıoğlu, "Bir de sürpriz, sene sonu bitmeden taraflar anlaşırsa belki duyurulabilecek birkaç iş daha olur, ölçekli... Belki önümüzdeki aylarda birkaç farklı büyük satın alma, birleşme haberi olabilir. Körfez diye kısıtlamayalım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden heyecanlandıran açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, gazete ve televizyon kanallarının ekonomi müdürleri ile bir araya geldiği sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayımladığı verilere göre, küresel doğrudan yabancı yatırımların bu yılın ilk yarısında 727 milyar dolarla toparlanma göstermesine karşın geçen yılın aynı dönemindeki yatırımların yüzde 30 altında kaldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden heyecanlandıran açıklama

"DÜNYA GENELİNDEKİ GELİŞMELER YATIRIMLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Türkiye'de yılın ilk yarısında bir miktar düşüş olduğunu, yatırımcıların bunun deprem ya da siyasi gelişmelerle ilgili olduğunu düşünmediğini, daha çok küresel gelişmelerle ilgili olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Dağlıoğlu, "Nitekim OECD'nin raporu da bu görüşü doğruluyor, Türkiye'ye gelen yatırımlardaki azalmanın, dünya genelindeki gelişmeler sebebiyle olduğunu gösteriyor. Sadece yatırım değil, dünyada ticaret de yavaşladı." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden heyecanlandıran açıklama

"HEDEFİMİZ DÜNYADAKİ YATIRIMLARIN YÜZDE 1,5'İNİ TÜRKİYE'YE ÇEKMEK"

Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2003-2022 döneminde 252 milyar dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım çektiğini belirterek, "Önceki 30 yıllık dönemde küresel yatırımların yıllık ortalama binde 2'sini çekiyorduk. Sonrası dönemde küresel yatırımların kabaca yüzde 1'ini çekiyoruz. Kalkınma Planı'nda bize verilen hedef de dünyadaki yatırımların yüzde 1,5'ini çekebiliriz şeklinde. Hedefimiz de bunu yüzde 1,5'e taşımak. Bunu 3-5 yıllık, yani orta vadeli dönemde gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden heyecanlandıran açıklama

'TÜRKİYE YATIRIMCILARIN RADARINDA OLAN BİR ÜLKE'

Dünyadaki herkesin, "ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 5 civarında getiri sağladığı ortamda ülkelerin yatırım çekmek için ne önerdiğini" sorduğunu ifade eden Dağlıoğlu, Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomi olması ve bölgesel merkez konumunun, yatırımcıların ilgisini çektiğini, Türkiye'nin teknoloji şirketlerinin çok iyi olduğunu ve burada nitelikli insan kaynağı bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden heyecanlandıran açıklama

2003-2022 yılları arasındaki 20 yıllık süreçte uluslararası doğrudan yatırım akımlarının cari açığın yüzde 41'ini karşıladığını aktaran Dağlıoğlu, "En sağlıklı finansman yöntemi. Çünkü bu bir borç finansmanı değil. Yani burada kalıcı, uzun vadeli bir sermayeden bahsediyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımlar; istihdam üretiyor, ihracata katkı sağlıyor ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyonumuzu sağlıyor." dedi.

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