Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden heyecanlandıran açıklama

"DÜNYA GENELİNDEKİ GELİŞMELER YATIRIMLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Türkiye'de yılın ilk yarısında bir miktar düşüş olduğunu, yatırımcıların bunun deprem ya da siyasi gelişmelerle ilgili olduğunu düşünmediğini, daha çok küresel gelişmelerle ilgili olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Dağlıoğlu, "Nitekim OECD'nin raporu da bu görüşü doğruluyor, Türkiye'ye gelen yatırımlardaki azalmanın, dünya genelindeki gelişmeler sebebiyle olduğunu gösteriyor. Sadece yatırım değil, dünyada ticaret de yavaşladı." diye konuştu.