Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
10:46
İstanbul Darphane'de çift vardiya
Altın fiyatları tarafında yaşanan artışlar sonrası altına talep arttı. Bazı kuyumcular altın bulmakta zorlanmaya başlayınca Darphane çift vardiya sistemine geçti. "Gece gündüz çalışıyoruz" diyen Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Biz 1 Ocak'tan sonra bu talep artışını her sene yaşarız, bu sene bir miktar daha fazla yaşanıyor talep artışı. Yine pandemi döneminde böyle bir talep artışı yaşamıştık. O dönem 3 vardiya çalışmıştık ve problemi çözmüştük. Şimdi 2 vardiya ile talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. İhtiyaç olduğu takdirde, yeterli olmadığında Darphane gerekirse 3. vardiyaya da çıkıp vatandaşlarımızın altınlarını teslim edebilecek kapasiteye sahip" dedi.