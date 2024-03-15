İstanbul Darphane’de çift vardiya

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BÖYLE BİR ARTIŞ YAŞAMIŞTIK; 3 VARDİYA ÇALIŞMIŞTIK"

Hekim, "Cumhuriyet altınları, özellikle altınların yeni tarihli basıldığı tarihlerde ziynet altınları için 1 Ocak, sikke altınlar içinde Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim'den bir gün sonra itibariyle yeni tarihli altınlar piyasaya çıkıyor ve talepler artıyor. Çünkü vatandaşlar yeni tarihli altınları almak istiyorlar. Biz 1 Ocak'tan sonra bu talep artışını her sene yaşarız, bu sene bir miktar daha fazla yaşanıyor talep artışı. Yine pandemi döneminde böyle bir talep artışı yaşamıştık. O dönem 3 vardiya çalışmıştık ve problemi çözmüştük. Şimdi 2 vardiya ile talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. İhtiyaç olduğu takdirde, yeterli olmadığında Darphane gerekirse 3. vardiyaya da çıkıp vatandaşlarımızın altınlarını teslim edebilecek kapasiteye sahip. Pandemi döneminde çok daha fazlaydı. Birde şu anda Darphane, altınları randevu sistemiyle talepleri alıyor. Külçe altınları ve Cumhuriyet altınları üretip cep telefonu mesajıyla hazır bilgisi gönderiyor ve kuyumculara, vatandaşlara teslim ediyor. O dönem böyle bir randevu sistemi de yoktu ve vatandaşlar Darphane'nin önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu. Zaten o problemden sonra biz randevu sistemine geçtik ve şu anda vatandaşlar Darphane'ye gelip beklemiyorlar" şeklinde konuştu.