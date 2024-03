Dış ticaret açığı sürdürülebilir seviyelere inecek! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye Yüzyılı ’Ticaretin Yüzyılı’ olacak

MAL İHRACATINDA 2024 HEDEFİ 302 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat, Türkiye'nin mal ihracatını bu yıl 267 milyar dolara, 2026'da ise 302 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı hedefimizi inşallah Türkiye'nin dış ticaretinde 'ticaretin de yüzyılı' olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin dış ticaret ve ticari işlemlerde açık durumlarını, sürdürülebilir makul seviyelere indirmekte kararlıyız. Zaten haziran ayından bu yana her takvim ayında ihracat rekorları kırıldı. Ağustostan bu yana her ay ithalatımızda gerileme kaydedildi. Yine ağustostan beri her ay dış ticaret açığımızda gerileme kaydediliyor."