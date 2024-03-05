Dış ticaret açığı sürdürülebilir seviyelere inecek! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye Yüzyılı ’Ticaretin Yüzyılı’ olacak

"SON 2 YILDA "MUAZZAM" BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Bakan Bolat, 27. Uluslararası İş Forumu'nun gala yemeğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini, devlet başkanlarının öncülüğünde yükseliş trendinde olan ikili ilişkilerin son 2 yılda "muazzam" bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Suudi Arabistan'a ihracatın 2023'te önceki yıla göre yüzde 150 gibi önemli bir oranda artarak 2,62 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Bolat, bu ülkeye dış satımda 2024'ün ilk 2 ayında da yüzde 50'den fazla artış olduğunu dile getirdi.

Bolat, geçen yıl 6,8 milyar dolara ulaşan iki ülke dış ticaret hacminde hedefin orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede sektörel portföyleri de çeşitlendirmek suretiyle 30 milyar dolar olduğunu, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler bakımından bu yılın çok iyi geçmesini beklediklerini söyleyen Bolat, 2025'te ise iki ülke ilişkilerinde "altın yılın" yaşanacağına inandığını belirtti.