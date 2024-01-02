Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav' internet adresi üzerinden müracaat edebilecek. Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.