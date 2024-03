"100 YILLIK İŞLERİN 22 YILA SIĞDI"

Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçladıklarını anımsatarak, Türkiye'nin 22 yılda küresel bir güce, dünyada sözü dinlenen bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti. 100 yıllık işlerin 22 yıla sığdığını ifade eden Uraloğlu, "Bu nedenle aziz milletimiz de her seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyerek 'Durmak yok, yola devam' dedi. Baktık ki, Türkiye'nin çok hizmete ihtiyacı var, yürümek yetmeyecek, koşmaya başladık. Temeller atıp bitirilemeyen yollar, ışığa çıkamayan tüneller, inşa edilmeyen köprüler dönemini kapattık. Akla hayale sığmayacak vaatler verip, her şeyi unutma dönemini sona erdirdik. Geçit vermez dağları delerek, vadileri, boğazları köprü ve viyadüklerle geçerek Türkiye'nin her tarafını erişilir ve ulaşılır hale getirdik. Çünkü güçlü bir ulaşım altyapısı; ekonomik büyümenin birincil şartıdır" diye konuştu.