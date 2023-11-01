EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?

Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin Kasım ayı itibariyle yatırılacağı Başkan Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Milyonlarca emekli Cumhuriyetin 100. Yılına özel emeklilere bir defaya mahsus olarak ödenecek 5 bin TL ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Çalışamayan emeklilere verilecek olan ikramiye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, torba yasaya eklenmesine karar verildi. Çalışan emekliler bu ikramiye kapsamının dışında tutulacak. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 5 bin lira emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? 29 Ekim emekli ikramiyesi kimlere verilecek, şartları neler? İşte, 5000 TL ikramiyesinin ödeme tarihleri (4A-4B-4C) …