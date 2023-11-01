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Haberler Fotohaber EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 10:55

EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?

Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin Kasım ayı itibariyle yatırılacağı Başkan Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Milyonlarca emekli Cumhuriyetin 100. Yılına özel emeklilere bir defaya mahsus olarak ödenecek 5 bin TL ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Çalışamayan emeklilere verilecek olan ikramiye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, torba yasaya eklenmesine karar verildi. Çalışan emekliler bu ikramiye kapsamının dışında tutulacak. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 5 bin lira emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? 29 Ekim emekli ikramiyesi kimlere verilecek, şartları neler? İşte, 5000 TL ikramiyesinin ödeme tarihleri (4A-4B-4C) …

EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?

Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Kasım ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca emekli 5000 TL bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri 5 bin TL emekli ikramiyesinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuya dair tüm merak edilenler...

EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

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EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize yapacağımız bir defaya mahsus 5 bin TL ile ilgili süreç tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Bakan Işıkhan ödemelerin ise Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.

EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli 5 bin TL ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta mı?

EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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