EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi yapılan % 50'lik zam sonrasında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

Böylece geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak.