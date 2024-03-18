Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:50
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları' nda 6 bin TL ikramiye alacak. Söz konusu ikramiyeler 4 bin TL'den 6 bin TL'ye yükseltildi. Ramazan ayının başlamasının ardından gözler bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorusuna çevrildi. Başkan Erdoğan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarihi açıkladı. Peki 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri.