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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:50

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları' nda 6 bin TL ikramiye alacak. Söz konusu ikramiyeler 4 bin TL'den 6 bin TL'ye yükseltildi. Ramazan ayının başlamasının ardından gözler bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorusuna çevrildi. Başkan Erdoğan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarihi açıkladı. Peki 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ve ek zam düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesine gelmişti. Emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Söz konusu ikramiyelerin birincisi Ramazan Bayramı için yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!
3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklilerimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyeleri inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi yapılan % 50'lik zam sonrasında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

Böylece geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Emekli,ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.

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