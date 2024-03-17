Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
09:21
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024 belli oldu. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. Başkan Erdoğan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarihi açıkladı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.