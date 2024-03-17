Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:21

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024 belli oldu. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. Başkan Erdoğan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarihi açıkladı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Ramazan ayının başlamasının ardından gözler bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorusuna çevrilmişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Milyonlarca emekli o tarihlerde zamlı ikramiyesini ceplerine koyacak. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ
8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ EN ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihini duyurdu. Erdoğan şunları söyledi;

"Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklilerimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyeleri inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiye alabilecek.

SON DAKİKA