Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 24.11.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 18:39

5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek, çalışanlara verilecek mi sorusu uzun süredir yanıt arıyordu. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ödemelerden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaflar için müjdeyi verdi. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus verilen 5 bin TL emekli ikramiyesi kapsamı, böylece belli oldu. Peki, 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? İşte, konu hakkında detaylar