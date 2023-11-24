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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 18:39

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek, çalışanlara verilecek mi sorusu uzun süredir yanıt arıyordu. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ödemelerden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaflar için müjdeyi verdi. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus verilen 5 bin TL emekli ikramiyesi kapsamı, böylece belli oldu. Peki, 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? İşte, konu hakkında detaylar

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi, ne zaman hesaplara yatacak sorusu yanıt arıyor. Kasım 15'ten önce tek sefere mahsus 5 bin TL emekli ikramiyesi alan vatandaşların yanında, çalıştığı için ikramiyeden yararlanamayan emekliler için müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇALIŞANLARA VERİLECEK Mİ?

Öğretmenler Günü Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız." açıklamalarında bulundu.

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Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

AK PARTİ GRUP BAŞKANI VEKİLİ GÜLER ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emekliye ikramiye verilmesi için bakanlara talimat verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

12,2 MİLYON EMEKLİYE 61 MİLYAR TL ÖDEME

Başkan Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Ocak zammı önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayarak emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesi çalışmasını masaya getirdi.

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 5 bin emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek?

Çalışmayan emeklilere söz verildiği gibi Kasım'ın 15'inden önce SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı ayırt etmeden dul ve yetimler dahil Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Dul ve yetimler hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı.

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