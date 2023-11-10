Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? (4A, 4B, 4C) SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 14:13

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? (4A, 4B, 4C) SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek, bugün yatar mı soruları son dakika yanıt aramaya devam ediyor. 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel tek seferlik 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi verileceği, Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.2 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alanların yararlanacağı ikramiye hakkında açıklamalarda bulundu. 4A, 4B, 4C tahsis numarasıyla emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli olacak. Peki, SSK ve Bağkur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli ikramiyesi bugün yatar mı sorusu yanıt aramaya başladı. 4A, 4B, 4C Bağkur ve SSK'dan emekli vatandaşlara müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Şartları karşılayan emekli vatandaşlar, 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerini alabilecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ BEKLENİYOR!
Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

SON DAKİKA