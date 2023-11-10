Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 14:13

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI? (4A, 4B, 4C) SSK ve Bağkur Cumhuriyet 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek, bugün yatar mı soruları son dakika yanıt aramaya devam ediyor. 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel tek seferlik 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi verileceği, Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.2 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alanların yararlanacağı ikramiye hakkında açıklamalarda bulundu. 4A, 4B, 4C tahsis numarasıyla emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli olacak. Peki, SSK ve Bağkur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün yatar mı?