EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde belirlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu.

Buna göre ödemeler Ramazan Bayramı için 3000 TL; Kurban Bayramı için 3000 TL olacak şekilde ödenecek.