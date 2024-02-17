EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
10:45
Emekli ikramiyesi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gündeme oturdu. Seçim takvimi kapsamında illeri ziyaret etmeye devam eden Başkan Erdoğan yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi zammı hakkında net rakam verdi. Bu noktada ödeme takvimi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na döndü. Maaş farklarını alan emekliler şimdi ikramiye ödemelerini takip ediyor. Peki; 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...