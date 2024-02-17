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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:45

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gündeme oturdu. Seçim takvimi kapsamında illeri ziyaret etmeye devam eden Başkan Erdoğan yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi zammı hakkında net rakam verdi. Bu noktada ödeme takvimi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na döndü. Maaş farklarını alan emekliler şimdi ikramiye ödemelerini takip ediyor. Peki; 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıl 2000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi zammı Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 50 oranında zam alan yeni ödemelerin ne zaman yatacağına dair gözler Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Alınan kararın Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Zamlı bayram ikramiyesi ne kadar oldu merak konusu. İlk ödeme Ramazan Bayramı için olacak. Peki; 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı ve emeklinin bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Yılda iki kez ödenen ikramiyelerle emeklilerin eline toplamda 6 bin TL geçecek.

İşte, o açıklama!

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EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli zammı ve emekli bayram ikramiyesi üzerine konuşan Başkan Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak" dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

"Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız"

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! 3000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde belirlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu.

Buna göre ödemeler Ramazan Bayramı için 3000 TL; Kurban Bayramı için 3000 TL olacak şekilde ödenecek.

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