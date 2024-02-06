EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

En düşük emekli maaşı alanların kök maaşlarına göre zamları da değişecek. Bunun için kök maaşların doğru tespit edilmesi için kontrollerin e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Yüzde 37.57'lik zammın üstüne yüzde 11.68'lik zam da eklenerek yeni kök maaş ve yeni maaşlar da bulunabiliyor.

Başka bir deyişle maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlar, hesabına yatan maaştan yüzde 4 çıkarıp, yüzde 11.68 ekleyip, sonrasında ortaya çıkan rakama yüzde 4 ekleyip ek ödeme dahil maaşlarını tespit edebilir.