Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
06:33
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı. Milyonlarca emeklinin beklediği 4A- 4B ek zam için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Zam farkları yatırılmaya başlıyor. Peki 4A, 4B Emekli maaş zam farkları yatmaya başladı mı, ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...