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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 06:33

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı. Milyonlarca emeklinin beklediği 4A- 4B ek zam için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Zam farkları yatırılmaya başlıyor. Peki 4A, 4B Emekli maaş zam farkları yatmaya başladı mı, ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

Emekli maaş farkı ödeme takvimi belli oldu. Zam farkları yatırılmaya başlanacak. Yapılan çalışmayla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ilave yüzde 5 refah payı eklenmesiyle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Milyonlarca emekli maaş farklarının yatmasını bekliyor. Peki emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte tarihler

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Işıkhan "Zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak" demişti. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur ve hak sahiplerinin fark tutalarını ödemeye başlıyoruz. Ödemeler SSK için 6 Şubat'ta, Bağ-kur için 7 Şubat'ta" şeklinde açıklamada bulundu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılının ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz." dedi.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

BANKA HESAPLARI VEYA PTT!

6-7 Şubat tarihlerinde emekli maaşı zam farklarını alacak hak sahipleri fark ödemelerini gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden tahsil edebilecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI 2024 || 4A, 4B Emekli zam farkları yatmaya başladı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkları için geri sayım...

EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

En düşük emekli maaşı alanların kök maaşlarına göre zamları da değişecek. Bunun için kök maaşların doğru tespit edilmesi için kontrollerin e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Yüzde 37.57'lik zammın üstüne yüzde 11.68'lik zam da eklenerek yeni kök maaş ve yeni maaşlar da bulunabiliyor.

Başka bir deyişle maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlar, hesabına yatan maaştan yüzde 4 çıkarıp, yüzde 11.68 ekleyip, sonrasında ortaya çıkan rakama yüzde 4 ekleyip ek ödeme dahil maaşlarını tespit edebilir.

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