Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE 49,25 OLDU

Memur emeklisi yüzde 15 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 49,25 zam alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenlede SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memurların aldığı zamma eşitlendi. Öte yandan Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak.

Ocak ayında tüm emekliler zamlı maaş ve farklarını alırken, Şubat ayında da yeni emekli maaşları hesaplara gün gün yatıyor.