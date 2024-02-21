Giriş Tarihi: 21.02.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
18:26
Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu
Emekli promosyon kampanyaları Şubat 2024 listesi yenilendi. Bankalar müşteri kazanma iştahıyla emekli promosyonları tutarlarını yeniliyor. Milyonlarca emekliye ek gelir olacak banka promosyonu en çok merak edilenler arasına girdi. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil banka promosyonu tutarları...