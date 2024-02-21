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Haberler Fotohaber Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu
Giriş Tarihi: 21.02.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:26

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu

Emekli promosyon kampanyaları Şubat 2024 listesi yenilendi. Bankalar müşteri kazanma iştahıyla emekli promosyonları tutarlarını yeniliyor. Milyonlarca emekliye ek gelir olacak banka promosyonu en çok merak edilenler arasına girdi. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil banka promosyonu tutarları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25'e yükseldi. Ocak ayından itibaren emekli maaşları zamlı olarak ödenmeye başladı. Öte yandan emekli ikramyesi de yüzde 50 artışla 3000 TL olarak hesaplara yatacak. Bununla beraber emekli promosyon kampanyaları ile bankaların müşteri kazanma iştahı arttı. Emekli promosyon tutarları yeniden belirlendi. Banka promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyon veriyor?

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE 49,25 OLDU

Memur emeklisi yüzde 15 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 49,25 zam alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenlede SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memurların aldığı zamma eşitlendi. Öte yandan Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak.

Ocak ayında tüm emekliler zamlı maaş ve farklarını alırken, Şubat ayında da yeni emekli maaşları hesaplara gün gün yatıyor.

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Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu

EMEKLİ İKRAMİYESİ 3000 TL OLDU

Geçtiğimiz yıl 2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 2024 yılına özel yüzde 50 zam ile 3000 TL olarak hesaplara yatıcak. Emekliler 2024 yılında temmuz zammı öncesi toplam 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak.

2023 yılında emekliler toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesi ve bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi aldı.

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 oranına yükseltilerek memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaş farkları hesaplara yattı. Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ise yenilendi.

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu

ASGARİ EMEKLİ PROMOSYONU MİKTARLARI...

Maaşlara göre belirlenen banka promosyonları,

  • Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
  • 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
  • 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
  • 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

asgari olarak belirlenmişti.

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