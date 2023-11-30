Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:29
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
07:29
EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda ne kadar zam alacak, zam oranı ne olacak sorularına yanıt arıyor. 2024 yılına az bir süre kala gündem olan emekli zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla Ocak ayı zammı netliğe kavuşacak. Bu noktada "En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı" belli olacak! Peki, Ocak 2024'te emekli zam oranı % kaç bekleniyor, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan açıklama!