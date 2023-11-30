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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 07:29

EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda ne kadar zam alacak, zam oranı ne olacak sorularına yanıt arıyor. 2024 yılına az bir süre kala gündem olan emekli zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla Ocak ayı zammı netliğe kavuşacak. Bu noktada "En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı" belli olacak! Peki, Ocak 2024'te emekli zam oranı % kaç bekleniyor, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan açıklama!

EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz." açıklamasında bulunan Erdoğan emeklilere umut ışığı oldu. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.

EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

7500 TL EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7500 TL emekli maaşı alanlara yönelik yöneltilen soru üzerine açıklama yaptı.

Bütçe imkanının sonuna kadar zorlanacağını vurgulayan Yılmaz " destekleyici bir yaklaşım olacak elbette, bunu yaparken, depremin yükünü unutmamamız lazım, enflasyonu düşürmek gerektiğini unutmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞME || Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’dan açıklama! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı belirlenirken enflasyon rakamları dikkate alınacak. Ekim'de enflasyon 3,43, Eylül'de 4,75, Ağustos'ta 9,09 ve Temmuz ayında ise 9,49 olarak açıklandı.

Kasım ayı enflasyonu 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ile beraber emeklilerin alacağı zam oranları belli olacak. 4 aylık toplam enflasyon 29,41 oldu.

En düşük emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak'ta netlik kazanacak,

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