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Haberler Fotohaber Emeklilere refah payı verilecek mi, ne zaman? SSK ve Bağkur emeklilerinin gündeminde! Refah payı nedir, ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:20

Emeklilere refah payı verilecek mi, ne zaman? SSK ve Bağkur emeklilerinin gündeminde! Refah payı nedir, ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 6 aylık memur ve emekli zam oranı netleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil memur zammı ise yüzde 49,25 oldu. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü ''Emekliye refah payı var mı, verilecek mi?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Çalışanı enflasyona karşı korumak amacıyla devreye alınan refah payı uygulaması geçtiğimiz zam döneminde gündeme gelmişti. Peki, Emekli maaşı 2024 refah payı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, nasıl hesaplanır, var mı? İşte detaylar…

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi soruları gündemdeki yerini aldı. Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklandı. 6 aylık enflasyon verilerine göre, emekli zam oranı yüzde 37,57; memur zam oranı ise yüzde 49,25 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz dönemlerde emeklilerin maaşlarına refah payı uygulanmıştı. Hal böyleyken milyonlarca vatandaş 2024 Ocak zammı üzerine refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Peki, SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı verilecek mi, ne kadar olacak, nasıl hesaplanır, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

SON DAKİKA: ARALIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

2024 EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ, NE KADAR OLACAK?

Emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi.

Ancak kamuoyunda refah payı beklentisi bulunuyor.

SON DAKİKA