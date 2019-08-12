Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

Bu yaz ilk olarak Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan, Temmuz ayında zamlı maaşlarını öğrenen ve geçtiğimiz günlerde 1000 TL'lik kurban bayramı ikramiyesine kavuşan emekliler için Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni zam sistemi önerisi geldi. 12.3 milyon emekliyi ilgilendirecek olan sistem ile emekliye özel enflasyon hesaplamasına bağlı olarak yeni zamların belirlenmesi isteniyor. Peki hesaplama nasıl olacak? İşte emekliye yeni zam sistemi önerisi ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2019
09:25
Güncelleme Tarihi: 12.08.2019
09:26