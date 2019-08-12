Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerdi. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Turan Yazıcıoğlu, emeklilerin maaş zammı için kullanılan enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre değil, emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanması gerektiğini söyledi.