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sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

Bu yaz ilk olarak Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan, Temmuz ayında zamlı maaşlarını öğrenen ve geçtiğimiz günlerde 1000 TL'lik kurban bayramı ikramiyesine kavuşan emekliler için 'nden yeni zam sistemi önerisi geldi. 12.3 milyon emekliyi ilgilendirecek olan sistem ile emekliye özel hesaplamasına bağlı olarak yeni zamların belirlenmesi isteniyor. Peki hesaplama nasıl olacak? İşte sistemi önerisi ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 09:26
Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin zam oranında belirleyici olurken, (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerdi. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Turan Yazıcıoğlu, emeklilerin maaş zammı için kullanılan enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre değil, emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanması gerektiğini söyledi.

Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

TÜİK sepetinde emeklileri ilgilendirmeyen birçok maddenin yer aldığını belirten Yazıcıoğlu, "Bu nedenle yaşlılık enflasyonu yapılmalı. Emekliye özel enflasyon hesaplanmalı, zamlar da buna göre belirlenmeli" dedi.

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Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen oranında zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranını alıyor.

Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

Zam enflasyonun altında kalmışsa, fark da yansıtılıyor.

Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?


İKRAMİYEYE KDK KATKISI

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı görüşmeler bir emeklinin bayram ikramiyesine kavuşmasını sağladı.

Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan'da emeklilik dilekçesi veren kişiye aylığı bağlandı ancak 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemesi yapılmadı.

Emekliye yeni zam sistemi! Emekliye yeni zam nasıl hesaplanacak?

, KDK'ya başvurdu. Konuyla ilgili görüşmelerin ardından bayram ikramiyesi ödenen emekli, KDK'ya mağduriyetinin giderildiğini belirten teşekkür mektubu gönderdi.

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