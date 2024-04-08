Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:04
EVDE BAKIM MAAŞI SON DAKİKA | 2024 Nisan ayı evde bakım maaşı bugün hesaba yatıyor!
2024 Nisan ayı Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı' gündemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyordu. Evde bakım maaşı ödeneceği e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Bakan Göktaş evde bakım maaşı ödemesi kapsamında bayramdan önce 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Ne kadar ödeme yapılacak? İşte e-Devlet sorgulama sayfası ve tüm detaylar...