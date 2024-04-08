EVDE BAKIM MAAŞI SON DAKİKA | 2024 Nisan ayı evde bakım maaşı bugün hesaba yatıyor!

EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN 561 BİN VATANDAŞ VAR

Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek 8 Nisan'da hesaplara yatırıyoruz. Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4.2 milyar TL ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.