Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bugünden itibaren işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL'ye yükseltildi. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma EFT yapılabilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL'ye kadar işlem yapılabiliyor