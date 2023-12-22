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Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 09:45

Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen para transferlerindeki FAST limiti değişti. Gelen son dakika haberine göre bugüne kadar 20 bin TL olan işlem limitinin belirlenen tarihten itibaren yükseltileceği açıklandı. Bu noktada ise "FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama sonrası internet bankacılığı üzerinden para transferi yapan vatandaşlar detayları araştırmaya koyuldu. Peki, son dakika FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu? İşte detaylar...

Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) FAST limiti ile ilgili yeni kararı duyurdu. Bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde üst limit yükseltildi. Son dakika gelişmesinin ardından "FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sisteminde bilindiği üzere 7/24 belirli miktardaki para transferleri bankaların mesai saatleri dışında da gerçekleştirilebiliyor. İşte bankaların yeni FAST limiti ve detaylar...

Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

MERKEZ BANKASI DUYURDU: FAST LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Herhangi bir zaman dilimine takılmadan bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artışına gidildi.

Merkez Bankası'nın internet sitesi üzerinden yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapıldı.

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Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bugünden itibaren işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL'ye yükseltildi. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma EFT yapılabilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL'ye kadar işlem yapılabiliyor

Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

MERKEZ BANKASI'NIN SİTESİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021'de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL'ye yükseltilmiştir.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100.000 TL'ye kadar işlem yapılabilmektedir."

Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

EN SON ŞUBAT AYINDA DEĞİŞMİŞTİ

FAST limiti en son 14 Şubat 2023 tarihinde değiştirilmişti.

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