Son Dakika FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası açıkladı! FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?

İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen para transferlerindeki FAST limiti değişti. Gelen son dakika haberine göre bugüne kadar 20 bin TL olan işlem limitinin belirlenen tarihten itibaren yükseltileceği açıklandı. Bu noktada ise "FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama sonrası internet bankacılığı üzerinden para transferi yapan vatandaşlar detayları araştırmaya koyuldu. Peki, son dakika FAST limiti ne oldu, yükseldi mi, günlük kaç TL oldu? İşte detaylar...