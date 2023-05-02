Giriş Tarihi: 02.05.2023 21:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 21:23

FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!

ABD Merkez Bankası (Federal Rezerv), Mayıs toplantısı ile faiz kararını paylaşacak. Başkan Jerome Powell açıklaması ile duyurulacak yeni karar basın mensupları ile tüm dünyaya duyurulacak. 2023 Mayıs FED faizi ne olur sorusu gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları ve kripto para gibi birçok piyasayı etkileyecek FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Karar öncesi piyasalarda hareketlilik başladı. Son dakika açıklaması ile beklenen yeni karar ABD'de ekonomik durumu nasıl etkileyecek tartışılıyor. Peki, FED faiz kararı Mayıs 2023 açıklandı mı? İşte, 2023 Mayıs ayı FED faiz beklentisi...