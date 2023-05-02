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Haberler Fotohaber FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 21:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 21:23

FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!

ABD Merkez Bankası (Federal Rezerv), Mayıs toplantısı ile faiz kararını paylaşacak. Başkan Jerome Powell açıklaması ile duyurulacak yeni karar basın mensupları ile tüm dünyaya duyurulacak. 2023 Mayıs FED faizi ne olur sorusu gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları ve kripto para gibi birçok piyasayı etkileyecek FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Karar öncesi piyasalarda hareketlilik başladı. Son dakika açıklaması ile beklenen yeni karar ABD'de ekonomik durumu nasıl etkileyecek tartışılıyor. Peki, FED faiz kararı Mayıs 2023 açıklandı mı? İşte, 2023 Mayıs ayı FED faiz beklentisi...

FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!

FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak araştırılıyor. Altın, kripto para ve diğer ekonomi kalemlerinde heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 Mayıs ayı FED faiz beklentisi ve tahmini gündemdeki yerini aldı. ABD Merkez Bankası enflasyonda yaşanan yükseliş ardından faiz artımı kararlarına devam ediyordu. Yeni karar Jerome Powell açıklaması ile bekleniyor. Peki, 2023 Mayıs FED faiz kararı ne olur, yüzde kaç? İşte, detaylar…

FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası yılın ilk FED toplantısı için bir araya geldi. 31 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında yapılan toplantıdan çıkacak FED faiz kararı Başkan Powell tarafından açıklanacak.

Açıklamanın 1 Şubat Çarşamba yarın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

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FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ ADIMLAR!

ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya küresel piyasalar temkinli başladı.

FED faizinde beklenen 25 baz puanlık faiz artırımı yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceği öngörülüyor.

FED FAİZİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi piyasaların gündeminde!

SON FED FAİZİ YÜZDE KAÇ OLDU?

FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

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