Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
10:45
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...
Birçok özelliği ile 'ilk'lerin, ve 'en'lerin projesi olan İstanbul Havalimanı metrosunda son aşama tamamlanıyor. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı hat için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabının tamamlanmasıyla Gayrettepe – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakikaya düşeceğini bildirdi.