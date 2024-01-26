Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...

SON 3 GÜN... AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul 'Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nda yapılan çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, "Birçok özelliği ile 'ilk'lerin, ve 'en'lerin projesi olan ülkemizin en hızlı metrosu 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın son halkası olan 'Gayrettepe Kağıthane' etabındaki çalışmaları tamamladık. 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." ifadelerine yer verdi.