Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:45

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...

Birçok özelliği ile 'ilk'lerin, ve 'en'lerin projesi olan İstanbul Havalimanı metrosunda son aşama tamamlanıyor. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı hat için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabının tamamlanmasıyla Gayrettepe – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan 'Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı' açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...

SON 3 GÜN... AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul 'Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nda yapılan çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, "Birçok özelliği ile 'ilk'lerin, ve 'en'lerin projesi olan ülkemizin en hızlı metrosu 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın son halkası olan 'Gayrettepe Kağıthane' etabındaki çalışmaları tamamladık. 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...

'KÂĞITHANE-GAYRETTEPE' ETABIYLA HAT UZUNLUĞU 37,5 KİLOMETREYE ÇIKTI

Uraloğlu, "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonunun 'Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, "Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı" dedi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...

TAKSİM – İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK

Uraloğlu tamamlanan proje ile; 'Gayrettepeİstanbul Havalimanı' arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim – Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Levent – İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Son 3 gün...

GAYRETTEPE İSTASYONU 72 METRE İLE HATTIN EN DERİN İSTASYONU OLDU

Hizmete açıklacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik." dedi.

SON DAKİKA