Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:49
Girişimcilere üst fon geliyor! Bakan Şimşek açıkladı: Stratejik sektörlere kaynak aktarılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık olarak girişimcilik ekosistemini desteklemek, girişim sermayesi fonlarının kapasitesi ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, Türkiye'de stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için üst fon kurulması çalışmalarında nihai aşamaya geldiklerini, gelecekte artması öngörülen fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olacağını belirtti.