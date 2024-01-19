Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
12:17
Göklere ay yıldız imzası! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 ülke arasına gireceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem havacılık hem uzay çalışmaları bakımından çok önemli bir dönem yaşanıldığını belirterek, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'yı Haziran ayında uzaya fırlatacağız. Söz konusu çalışmalar TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) devam ediyor. Çok az kaldı. TÜRKSAT 6A bizim için bir milat olacak. İnşallah TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlattığımızda haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına gireceğiz." ifadelerini kullandı.