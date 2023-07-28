Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:13

HAFTANIN SON İŞ GÜNÜ GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR? 28 Temmuz bugün kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın kuru yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram altın fiyatı bugün 1.693 seviyesini görürken, çeyrek altın ise 2.763 TL seviyesini gördü. Altın fiyatları FED faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü. Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada fiyatları yeniden şekillendiriyor. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın ve 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 28 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...