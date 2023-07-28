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Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:13

HAFTANIN SON İŞ GÜNÜ GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR? 28 Temmuz bugün kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın kuru yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram altın fiyatı bugün 1.693 seviyesini görürken, çeyrek altın ise 2.763 TL seviyesini gördü. Altın fiyatları FED faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü. Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada fiyatları yeniden şekillendiriyor. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın ve 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 28 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR? 28 Temmuz bugün kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed faiz kararı sonrası Jerome Powell'in açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını son iş gününde yatırımcıların gözetimi altında. Kapalı Çarşı çeyrek altın 2.763 TL'den işlem görürken ons altın 1.953 TL ile yükselişini sürdürüyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 28 Temmuz 2023 altın fiyatları ve alış satış rakamları…

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR? 28 Temmuz bugün kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.693,00
SATIŞ(TL) 1.693,30

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GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR? 28 Temmuz bugün kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.763,00

SATIŞ (TL) 2.792,00

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GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR? 28 Temmuz bugün kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 5.509,00

SATIŞ (TL) 5.584,00

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GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR? 28 Temmuz bugün kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR

ALIŞ (TL) 11.034,00
SATIŞ (TL) 11.116,00

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