Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Halka arz takvimi: 12 13 Ekim'de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler
Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:38

Halka arz takvimi: 12 13 Ekim'de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler

Halka arz tarihleri borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta borsada Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, Mhr Gayrimenkul işlem görürken yeni halka arz edilecek şirketler listesi araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile Ekim ayında halka arz olacak ve talep toplama tarihleri gündemi yakından takip edilen vatandaşlarca sorgulanıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…

Halka arz takvimi: 12 13 Ekim’de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler

Halka arz olacak şirketler listesi Borsa İstanbul'da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK halka arz bülteni ile halka arz olacak şirketler ve talep toplama tarihleri açıklanıyor. Bu hafta Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, Mhr Gayrimenkul işlem görürken yeni hafta itibariyle hangi şirketler halka arz olacak sorusu hisse senedi ile kazançlarına ileri yönlü ivme kazandırmak isteyen şirketlerin gündeminde. İşte, 12 ve 13 Ekim halka arz olacak şirketler...

Halka arz takvimi: 12 13 Ekim’de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler

MHR GAYRİMENKUL, BORLEASE OTOMOTİV VE DOFER YAPI HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Halka arz takvimi: 12 13 Ekim’de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler

MHR GAYRIMENKUL YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 207.000.00 lot ile inşaat ve kentsel dönüşüm projelerini fonlamayı planlıyor.

Hisse fiyatı 4.30 TL olarak belirlenen payların hisse kodu #MHRGY olarak belirlendi.

Halka arz takvimi: 12 13 Ekim’de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Borlease Otomotiv, BORLS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka Arz Büyüklüğü 1.3 Milyar TL olarak açıklandı.

Lotlar 25,29 TL olarak satışa sunulacak.

Halka arz takvimi: 12 13 Ekim’de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler

DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.

Dofer Yapı hisse fiyatı 17,11 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

SON DAKİKA