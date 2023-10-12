Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:38

Halka arz takvimi: 12 13 Ekim'de hangi şirketler halka arz olacak? İşte, borsada halka arz olacak şirketler

Halka arz tarihleri borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta borsada Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, Mhr Gayrimenkul işlem görürken yeni halka arz edilecek şirketler listesi araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile Ekim ayında halka arz olacak ve talep toplama tarihleri gündemi yakından takip edilen vatandaşlarca sorgulanıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…