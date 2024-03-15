Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:00

HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

Halka arz takvimi ile talep toplayacak yeni şirketler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. En son Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında, takvimde yerini alan Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. 13-14-15 Mart tarihlerinde işlem gördü. Bu noktada ise gözler yeni halka arz olacak şirketlere çevrildi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, detaylar!

HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, 2024 Mart ayında yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

YENİ HALKA ARZ VAR MI?

SPK tarafından onaylanan henüz yeni halka arz olacak şirket bulunmuyor. Son olarak Odine Solutions Teknoloji şirketi talep toplama sürecine girmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ HALKA ARZ

Odine teknolojinin halka arz tarihleri 13-14-15 Mart olarak duyuruldu. Katılım endeksine uygun olmayan şirketin halka arzında 30 TL fiyat açıklandı. Talep toplam süreci ardındna ODINE kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

  • 2 milyon katılım: 13 lot (390 TL)
  • 2,3 milyon katılım: 12 lot (360 TL)
  • 2,6 milyon katılım: 10 lot (300 TL)
  • 3 milyon katılım: 9 lot (270 TL)
  • 3,3 milyon katılım: 8 lot (240 TL)
  • 3,6 milyon katılım: 7 lot (210 TL)
  • 4,2 milyon katılım: 6 lot (180 TL)
  • 4,9 milyon katılım: 5 lot (150 TL)
HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

TASLAK ARZ TAKVİMİ!

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

TEKYP Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

SON DAKİKA