HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, 2024 Mart ayında yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…