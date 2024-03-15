Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:00
HALKA ARZ TAKVİMİ 16-17-18 MART VERİLERİ | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?
Halka arz takvimi ile talep toplayacak yeni şirketler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. En son Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında, takvimde yerini alan Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. 13-14-15 Mart tarihlerinde işlem gördü. Bu noktada ise gözler yeni halka arz olacak şirketlere çevrildi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, detaylar!