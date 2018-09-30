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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 30.09.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 10:53
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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!
Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!

Türkiye'nin üretiminin yüzde 11'inin gerçekleştiği 'da bu yıl 260 bin ton rekolte bekleniyor.

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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!
Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, kozasından çiçek evresine kadar her evresinde görsel bir şölen sunan pamuğun Hatay'da yoğun olarak Amik Ovası'nda yetiştirildiğini söyledi.

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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!
Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!

Özellikle tekstil sanayinin ham maddesi olması açısından pamuğun sanayi bitkileri içerisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Çolakoğlu, "2018 yılında destekleme miktarlarındaki artış maliyetlerinin ve girdilerinin aşağı çekilmesi konusunda bakanlığımız önemli bir adım atmıştır. Havza bazlı üretim modeline göre pamukta kilogram başına 8 kuruş, mazot gübre desteğinde ise dekar başına 44 TL vermek suretiyle girdilerde önemli bir katkı sağlandı" dedi.

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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!
Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!

Türkiye'nin dünyada en fazla yetiştiren ve üreten 10 ülkesi arasında yer aldığını söyleyen Çolakoğlu, " ise pamuk üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır. İlimizdeki pamuk üretimi 500 bin dekarı geçmekte olup, bu 500 bin dekardan elde edilen pamuk üretimi 260 bin tonu geçmektedir. Pamuk bitkisinde elde edilen elyaf, ilimiz dışındaki iplik fabrikalarına gönderilmektedir. Pamuk yağının elde edilmesi de ilimizde gerçekleştirilmekte, pamuk yağının yanında elde edilen küspe hayvan beslenmesinde önemli yer tutmaktadır. Pamuğun randımanına bağlı olarak 4 liranın üzerinde bir fiyat gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bunun karşılığı olarak pamuğun ilimize katkısı 1,5 milyar TL civarında olacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.

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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!
Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!

MAKİNALI HASAT YAYGINLAŞIYOR

Sezonun ilk hasadının gerçekleştiği Amik Ovası'nda ise makinalı hasat ön plana çıktı. Merkez ilçe Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi'nde hasat tarım araçlarıyla yapıldı. Sezonun ilk pamuk hasadını gerçekleştiren üretici Ömer Bozkurt, 2006 yılından bu yana bölgesinde bulunan pamuk hasatlarının makina ile yapıldığını söyledi.

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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!
Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!

Makinalar tarafından gerçekleştirilen hasadın ardından tarım araçlarının ulaşamadığı lar ise işçiler tarafından toplanarak çuvallara konuluyor.

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'da 260 bin ton rekoltesi bekleniyor!
Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!
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