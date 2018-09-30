Hatay'da 260 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor!

Türkiye'nin dünyada en fazla pamuk yetiştiren ve üreten 10 ülkesi arasında yer aldığını söyleyen Çolakoğlu, "Hatay ise pamuk üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır. İlimizdeki pamuk üretimi 500 bin dekarı geçmekte olup, bu 500 bin dekardan elde edilen pamuk üretimi 260 bin tonu geçmektedir. Pamuk bitkisinde elde edilen elyaf, ilimiz dışındaki iplik fabrikalarına gönderilmektedir. Pamuk yağının elde edilmesi de ilimizde gerçekleştirilmekte, pamuk yağının yanında elde edilen küspe hayvan beslenmesinde önemli yer tutmaktadır. Pamuğun randımanına bağlı olarak 4 liranın üzerinde bir fiyat gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bunun karşılığı olarak pamuğun ilimize katkısı 1,5 milyar TL civarında olacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.