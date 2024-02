Etkin bir destekleme modeline geçiş yanında aşılı ve kayıtlı kuzu ve oğlaklara da destek verilecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"10 maddede açıklanan yol haritasının her bir maddesi oldukça önemli. Küçükbaş hayvancılık açısından ilk defa uygulanacak aşılı kuzu ve oğlaklara da destek verilecek olmasından sektör olarak son derece memnuniyet duyuyoruz. Mevcut destekleme modelinde her buzağıya verilen desteğin aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlak için de verilecek olması sektörümüzün geleceği açısından oldukça önemli. Bu yöndeki taleplerimizin karşılık bulması da ayrıca sevindirici."