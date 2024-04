Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!

"(UKRAYNA'NIN) İHTİYAÇLARI OLDUĞU TAKDİRDE HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZİ ORAYA TAŞIMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, ilk ve en büyük projelerin her zaman hedeflerinde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman kendimizi zorlayacak projelere talip olduğumuz için artık bir bina yapmak, hastane inşasında bulunmak bizim için çok da cazip olmuyor. Bu tarz kritik altyapı projeleri, havaalanı inşaatları, demir yolu projeleri çok kritik... Cezayir'de takip ettiğimiz demir yolu projesi var. İhaleye çıkmasını bekliyoruz."

Avrupa ihracat bankaları ve büyük bankalarla olan ilişkileri sebebiyle gittikleri herhangi bir ülkede finansmanda uygun faiz imkanı bulma şansına sahip olduklarını ifade eden Kalyoncu, Polonya'nın İhracat Ajansı Başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Kalyoncu, "Kendisi, bize 'Kalyon'la çok iyi çalışıyoruz. Ukrayna'da bir gün savaş bitecek. Biz kalkınma projelerini destekleyeceğiz. Ukrayna bizim kapı komşumuz. Eğer biz oraya finansman desteğinde bulunacaksak iş yapanın da Kalyon olmasını isteriz' dedi." ifadelerini kullandı.

10 ay önce Ukrayna'ya gittiğini ve ülkede şu anda takip ettikleri bir demir yolu projesi olduğunu aktaran Kalyoncu, "İş biraz zor oldu. 10 saati aşkın süre arabayla gittik. Moldova üzerinden gittik. Savaş sirenleri çalıyor. Her yerde kurşun izleri vardı. Ukrayna'da savaş tamamlandığında, barış olduğunda, orada da bulunmak bizim niyetlerimizden bir tanesi. İhtiyaçları olduğu takdirde her zaman her türlü desteğimizi oraya taşımaktan da memnuniyet duyarız." diye konuştu.