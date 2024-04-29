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Haberler Fotohaber Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 17:02

Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Önümüzdeki günlerde yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görünmeye devam etmek istiyoruz. Gözümüzün kestiği riskleri alacağız ve organik bir büyüme istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Kalyon İnşaat'ın Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu projenin yüzde 30'una yakınını tamamlamış olduklarını, finansmanla ilgili bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!

"DAHA İŞİN ÇOK BAŞLARINDAYIZ"

İlk boruları indirdiklerini, yaklaşık 308 kilometrelik boru hattının 300 metrelik kısmının indirmesini tamamladıklarını anlatan Kalyoncu, "Kaynak olarak ise ilerlememiz yüzde 16 seviyesinde. Daha işin çok başlarındayız. Burada devam eden conta kaynağımız olacak. Bu doğal gaz boru hatlarında özellikle bu kaynak çok mühim." diye konuştu.

Projenin Türkiye ekonomisine katkısına değinen Kalyoncu, "Burada yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru kullanıyoruz. Bunun neredeyse tamamını Türk çelik boru üreticilerinden aldık. Bütün bu para, Romanya hükümeti tarafından direkt Türkiye'ye gelmiş oluyor. Yani ihracat olmuş oluyor. Projemizin yaklaşık 200 milyon avroluk kısmı borudan oluşuyor. Yani çelik maliyeti 200 milyon avro." ifadelerini kullandı.

Projeyi çok hızlı bir şekilde, 308 kilometreyi 24 ay gibi bir sürede yapmaları gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, "Burada kaynak en önemli meselelerden bir tanesi. Boru depolama noktalarında depoluyoruz. Boruların yüzde 60'a yakınının teminini tamamladık." dedi.

Hatasız bir şekilde bugünlere geldiklerini ifade eden Kalyoncu, bir soru üzerine, AB uhdesinde yapılan puanlama sistemiyle ilgili bu tarz ihalelerde fiyat ve firmanın teknik yeterliliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kalyoncu, "Türkiye'de yaptığımız projeler, ayrıca Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisiyle bu konuda çok büyük bir mühendislik yetkinliğine sahip olduk. Sondajımızı da kendimiz yaptık. Artık doğal gaz ile ilgili işlerde kendi mühendislik ve insan gücümüzle başından sonuna kadar projeyi tamamlayacak hale geldik. İhale sırasında tam puan aldık." şeklinde konuştu.

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Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!

"DOĞAL GAZ İLE İLGİLİ İŞLERDE AKLA İLK GELEN İTALYAN VE İSPANYOLLARI GERİDE BIRAKTIK"

Murathan Kalyoncu, doğal gaz ile ilgili işlerde akla ilk gelen İtalyan ve İspanyolları geride bırakarak bu ihalede öne çıktıklarını, ihalede en ciddi rakiplerinin Çinliler olduğunu ancak güçleriyle ve verdikleri güvenle onları geride bıraktıklarını söyledi.

Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında gelecek günlerde çalışan sayısının 1200 kişi olacağını, projenin "beyin takımını" Türkiye'den getirttiklerini anlatan Kalyoncu, "Deniz altından bir geçiş yok. Sadece burada bizi zorlayacak gelişme gölün altından olacak. Nehri yatay kesecek." dedi.

Rumenlerin Neptün gazını keşfettiğini dile getiren Kalyoncu, "(Neptün gazı) Karadeniz'de... Sakarya'nın hemen karşısında Neptün sahasının gazı. Ama tabii ki gaz tek yönlü gidebilecek bir şey değil. Türkiye ile eğer olası bir gaz ticaretinde Romanya'nın Karadeniz tarafındaki gaz terminalinde de kullanılabilecek bir gaz. Aynı şekilde konumu gereği de Türkiye'den Romanya'ya olası bir gaz satışında Türk gazını Avrupa'ya taşıyacak alternatif bir gaz." şeklinde konuştu.

Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!

"İLETTİĞİMİZ BU DOĞAL GAZ ROMANYA'NIN İHTİYACININ YARIYA YAKININI KARŞILIYOR"

Doğal gazın artık dünyada stratejik ve kritik bir konu haline geldiğini, gaz bağımsızlığının Avrupa için çok tehdit edici bir konu olduğunu vurgulayan Kalyoncu, dağıttıkları doğal gazın Romanya'nın ihtiyacının yarıya yakınını karşıladığını bildirdi.

Kalyoncu, bir gazetecinin "Bu projeyi üstleniyor olmak başka hangi kapıları açıyor?" sorusu üzerine, "Avrupa'da yapılacak bütün işlere talip olduğunuzu burada bildirmiş oluyorsunuz." dedi.

Katar'da şu anda takip ettikleri çok büyük bir proje olduğunu bildiren Kalyoncu, "Milyar doların üzerinde bir proje... Gaz projesi... Silivri'de yaptığımıza çok benzer bir proje. İnşallah yakın zamanda o konuda da güzel haberlerimizi sizlerle paylaşmış oluruz." diye konuştu.

Kalyoncu, Romanya'da şu anda ihaleye çıkmaya hazır olan 2 doğal gaz çevrim santrali bulunduğunu, bu projelerle ilgilendiklerini, projelerden birinin 350 megavat, diğerinin 800 megavat olduğunu, bu konuda da İspanya'da bir şirketle işbirliği içinde olmayı düşündüklerini kaydetti.

Hedef yurt dışında büyüme! Kalyon İnşaat YKB Murathan Kalyoncu: Organik bir büyüme istiyoruz!

"(UKRAYNA'NIN) İHTİYAÇLARI OLDUĞU TAKDİRDE HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZİ ORAYA TAŞIMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, ilk ve en büyük projelerin her zaman hedeflerinde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman kendimizi zorlayacak projelere talip olduğumuz için artık bir bina yapmak, hastane inşasında bulunmak bizim için çok da cazip olmuyor. Bu tarz kritik altyapı projeleri, havaalanı inşaatları, demir yolu projeleri çok kritik... Cezayir'de takip ettiğimiz demir yolu projesi var. İhaleye çıkmasını bekliyoruz."

Avrupa ihracat bankaları ve büyük bankalarla olan ilişkileri sebebiyle gittikleri herhangi bir ülkede finansmanda uygun faiz imkanı bulma şansına sahip olduklarını ifade eden Kalyoncu, Polonya'nın İhracat Ajansı Başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Kalyoncu, "Kendisi, bize 'Kalyon'la çok iyi çalışıyoruz. Ukrayna'da bir gün savaş bitecek. Biz kalkınma projelerini destekleyeceğiz. Ukrayna bizim kapı komşumuz. Eğer biz oraya finansman desteğinde bulunacaksak iş yapanın da Kalyon olmasını isteriz' dedi." ifadelerini kullandı.

10 ay önce Ukrayna'ya gittiğini ve ülkede şu anda takip ettikleri bir demir yolu projesi olduğunu aktaran Kalyoncu, "İş biraz zor oldu. 10 saati aşkın süre arabayla gittik. Moldova üzerinden gittik. Savaş sirenleri çalıyor. Her yerde kurşun izleri vardı. Ukrayna'da savaş tamamlandığında, barış olduğunda, orada da bulunmak bizim niyetlerimizden bir tanesi. İhtiyaçları olduğu takdirde her zaman her türlü desteğimizi oraya taşımaktan da memnuniyet duyarız." diye konuştu.

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