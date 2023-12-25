Her konuta 1,5 milyon TL! Dev dönüşüm: İstanbul için bu rakamlara dikkat! 120 ay vade, ilk yıl faiz yok

"İSTATİSTİKLER İLE İSTANBUL"

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin 2021 yılı verileri üzerinden de İstanbul'un yapı stoğu hakkında bilgiler veren Özelmacıklı, "İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 448 bin 341 adet yapı birimi bulunuyor. Bu yapılar içinde 6 milyon 384 bin 524 adet bağımsız birim konut işlevi ve 1 milyon 176 bin 474 adet bağımsız birim ise işyeri işlevi görüyor. İstanbul içindeki yapılar yapım yılı ve ilçe dağılımına göre hesaplandığında, 246 bin 47 yapı 1980 öncesi 538 bini ise 1980-2000 yılları arası inşa edilmiş. Bu konutların ise önemli bir kısmı mühendislik hizmeti almamış durumda. Bu durum özellikle İstanbul için önemli bir deprem riski oluşturuyor. Ayrıca İstanbul halkının yaklaşık yüzde 30'u kiralık konutlarda, yüzde 62,4'ü ise mülkiyetine sahip olduğu konutlarda yaşıyor" dedi.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin 2021 yılı verileri üzerinden de İstanbul'un yapı stoğu hakkında bilgiler veren Özelmacıklı, "İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 448 bin 341 adet yapı birimi bulunuyor. Bu yapılar içinde 6 milyon 384 bin 524 adet bağımsız birim konut işlevi ve 1 milyon 176 bin 474 adet bağımsız birim ise işyeri işlevi görüyor. İstanbul içindeki yapılar yapım yılı ve ilçe dağılımına göre hesaplandığında, 246 bin 47 yapı 1980 öncesi 538 bini ise 1980-2000 yılları arası inşa edilmiş. Bu konutların ise önemli bir kısmı mühendislik hizmeti almamış durumda. Bu durum özellikle İstanbul için önemli bir deprem riski oluşturuyor. Ayrıca İstanbul halkının yaklaşık yüzde 30'u kiralık konutlarda, yüzde 62,4'ü ise mülkiyetine sahip olduğu konutlarda yaşıyor" dedi.