Her konuta 1,5 milyon TL! Dev dönüşüm: İstanbul için bu rakamlara dikkat! 120 ay vade, ilk yıl faiz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarafından İstanbul'un kentsel dönüşümü için ilan edilen 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "Program çerçevesinde kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Destek miktarı bağımsız bölümlerin maliyetine göre değişmeyecek. Bunun 700 bin TL'si hibe, 100 bin TL'si tahliye desteği, 700 bin TL'si de kredi desteği olarak verilecek. Verilen kredi ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli olacak" ifadelerini kullandı.