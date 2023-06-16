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Haberler Fotohaber İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:10

İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Kamu işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ikramiyenin ilk yarısı için Haziran ayı işaret edilirken ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Bu son dakika gelişmesi sonrası "2023 Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene devlet tarafından verilen bu ikramiyenin 2023 yılında hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili araştırmalar bir süredir devam ediyordu. İşte 2023 İlave tediye ödeme tarihleri takvimi ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar.

İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika netlik kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2023 yılında ödenecek ikramiyelerin ilk taksiti, Haziran ayında belirlenen tarihte kamu işçilerinin hesaplarına yatırılacak. Bu noktada kamuda çalışan binlerce işçi "Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularını gündeme taşıdı. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl devletçe verilen ikramiye ödeneği olan bu ücret son dönemde gündemde yer alıyordu. Peki, 2023 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödemelere ilişkin resmi gazetede yer alan detaylar...

İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerine ödenecek ikramiye tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kamuda çalışan işçilere 2023'te verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, 2. yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek.

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İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Resmi Gazetede yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanunun 3. maddesine göre; 2023 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 23/6/2023 diğer yarısının ise 18/12/2023 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir."

İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İLAVE TEDİYE (İKRAMİYE) NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

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