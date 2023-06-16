İlave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Kamu işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ikramiyenin ilk yarısı için Haziran ayı işaret edilirken ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Bu son dakika gelişmesi sonrası "2023 Kamu işçilerine ikramiye ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene devlet tarafından verilen bu ikramiyenin 2023 yılında hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili araştırmalar bir süredir devam ediyordu. İşte 2023 İlave tediye ödeme tarihleri takvimi ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar.