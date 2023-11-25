İnovasyona dev destek! Bakan Kacır 'kararlıyız' diyerek açıkladı: "2030'da 100 TURCORN kurulmuş olacak"

"YENİLİKÇİ İŞ FİKİRLERİNİN TİCARİLEŞMESİNİ SAĞLIYORUZ"
Teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini de sağladıklarını ifade eden Kacır, "Bugüne kadar Teknoparklarımızda gerçekleştirilen yurt içi satışlar 318 milyar liraya, ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı. AR-GE ve tasarım merkezlerimizin yararlandıkları destek ve teşvik tutarı 200 milyar liranın üzerinde." dedi.
Son 21 yılda, TÜBİTAK'la, başta sanayiciler, akademisyenler, bilim insanları olmak üzere, AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine, 140 milyar liranın üzerinde destek verildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğimiz ile bu topraklarda 2 bin 277 teknoloji girişimi kuruldu. KOSGEB'le yürüttüğümüz AR-GE ve inovasyon programlarımızla, bugüne kadar, 7 bin KOBİ'mizin 4 milyar liraya yakın bir kaynağa erişimini sağladık. Yüksek teknoloji üreten bir ülke olmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızı hayata geçirdik. Böylece, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin, yerli imkânlarla üretilmesini sağlayacak, fikirden ürüne uçtan uca bir destek mekanizması oluşturduk. Bugüne kadar, hamle programımızla, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerde, 60 milyar liradan fazla yatırımın önünü açtık. Program kapsamında; önümüzdeki dönemde, "Yenilikçi/Yıkıcı Teknolojiler" başlığı altında, yeni bir çağrıya çıkmayı planlıyoruz."