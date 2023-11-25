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Haberler Fotohaber İnovasyona dev destek! Bakan Kacır 'kararlıyız' diyerek açıkladı: "2030'da 100 TURCORN kurulmuş olacak"
Giriş Tarihi: 25.11.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 15:08

İnovasyona dev destek! Bakan Kacır 'kararlıyız' diyerek açıkladı: "2030'da 100 TURCORN kurulmuş olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın ancak bilim ve teknolojideki imkan ve kabiliyetler ile mümkün olduğunu vurgulayarak "Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 152 milyon lirası 16 yatırım fonu aracılığıyla olmak üzere 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yaptık. Bu fonlar oluşturdukları kaldıraç etkisiyle girişimlerimizin 23 milyar lira sermaye kaynağına erişimini sağladı" ifadelerini kullandı.

İnovasyona dev destek! Bakan Kacır ’kararlıyız’ diyerek açıkladı: 2030’da 100 TURCORN kurulmuş olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye Innovation Week (Türkiye İnovasyon Haftası) kapsamında düzenlenen "İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuima gerçekleştiren Bakan Kacır, etkinliğin, Türkiye'nin inovasyon alanındaki en vizyoner organizasyonlarından biri olduğunu anlattı.

İnovasyona dev destek! Bakan Kacır ’kararlıyız’ diyerek açıkladı: 2030’da 100 TURCORN kurulmuş olacak

Türkiye İnovasyon Haftası'nı fikirlerin, cesaretin ve teknolojinin birleştiği bir platform olarak gördüğünü söyleyen Kacır, teknolojinin, hayatın her yönünü kapsayan devrim niteliğinde bir güç haline geldiğini ve bu değişim ve hızın, sadece teknolojide değil, aynı zamanda, iş dünyasında, toplumda ve günlük yaşamda da derin etkiler yarattığını dile getirdi.

Kacır, teknolojideki bu ivme ve iş dünyasındaki keskin dönüşümün, rekabetin arttığı bir dönemi de beraberinde getirdiğini, inovatif düşünce ve sürekli yeni çözümler üretme becerisinin, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürülebilir başarıyı sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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İnovasyona dev destek! Bakan Kacır ’kararlıyız’ diyerek açıkladı: 2030’da 100 TURCORN kurulmuş olacak

"2030'DA BU ÜLKEDE 100 TURCORN KURULMUŞ OLACAK"

Bakanlık olarak, inovasyon odaklı yüksek teknolojili alanlarda, başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ettiklerini belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Girişimcilik sürecinin her aşamasını hızlandıracak politikalar oluşturuyor, destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Girişimcilik ekosistemimizi, küresel boyutta lider konuma taşıyacak bir vizyon belgesi olarak hazırladığımız Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile nitelikli insan kaynağının gelişmesine olanak sağlayan, girişimciliği teşvik eden ve finansman imkanlarının artırıldığı, bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz."

TURCORN 100 programını, söz konusu vizyon belgesi çerçevesinde, Türkiye'den "yeni milyar dolar" değerlemeye ulaşan girişimler çıkarmak için tasarladıklarını anlatan Kacır, "Bugün sayıları 7'ye ulaşmış Turcorn'larımız, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ndeki politikalar ve Turcorn 100 Programıyla, 2025 yılında 20'ye erişecek ve 2030 yılında, bu ülkede, bu topraklarda gencecik, pırıl pırıl girişimcilerin öncülüğünde 100 TURCORN kurulmuş olacak. Girişimlerimize Turcorn 100 markası adı altında tanıtım, tecrübeli ülke temsilcileri ile yol gösterici desteği, yurt içi-yurt dışı özel hızlandırma programları ve finansal kaynaklara erişim destekleri sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İnovasyona dev destek! Bakan Kacır ’kararlıyız’ diyerek açıkladı: 2030’da 100 TURCORN kurulmuş olacak

182 GİRİŞİME 590 MİLYON LİRA YATIRIM

Hayata geçirdikleri fonlar ve fonların fonu mekanizmalarıyla girişimcilerin can suyu olan finansmana erişimini sağladıklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 152 milyon lirası 16 yatırım fonu aracılığıyla olmak üzere 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yaptık. Bu fonlar oluşturdukları kaldıraç etkisiyle girişimlerimizin 23 milyar lira sermaye kaynağına erişimini sağladı. Tech-InvesTR programıyla 4 milyar liralık fonu harekete geçirdik. Bugüne kadar yüksek teknolojili alanlarda 73 girişim, bu fonlardan 1,4 milyar lira yatırım aldı. AR-GE teşviklerimizden yüksek düzeyde yararlanan AR-GE merkezleri ile teknopark firmalarımız, yaptığımız düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladı."

İnovasyona dev destek! Bakan Kacır ’kararlıyız’ diyerek açıkladı: 2030’da 100 TURCORN kurulmuş olacak

"YENİLİKÇİ İŞ FİKİRLERİNİN TİCARİLEŞMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini de sağladıklarını ifade eden Kacır, "Bugüne kadar Teknoparklarımızda gerçekleştirilen yurt içi satışlar 318 milyar liraya, ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı. AR-GE ve tasarım merkezlerimizin yararlandıkları destek ve teşvik tutarı 200 milyar liranın üzerinde." dedi.

Son 21 yılda, TÜBİTAK'la, başta sanayiciler, akademisyenler, bilim insanları olmak üzere, AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine, 140 milyar liranın üzerinde destek verildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğimiz ile bu topraklarda 2 bin 277 teknoloji girişimi kuruldu. KOSGEB'le yürüttüğümüz AR-GE ve inovasyon programlarımızla, bugüne kadar, 7 bin KOBİ'mizin 4 milyar liraya yakın bir kaynağa erişimini sağladık. Yüksek teknoloji üreten bir ülke olmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızı hayata geçirdik. Böylece, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin, yerli imkânlarla üretilmesini sağlayacak, fikirden ürüne uçtan uca bir destek mekanizması oluşturduk. Bugüne kadar, hamle programımızla, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerde, 60 milyar liradan fazla yatırımın önünü açtık. Program kapsamında; önümüzdeki dönemde, "Yenilikçi/Yıkıcı Teknolojiler" başlığı altında, yeni bir çağrıya çıkmayı planlıyoruz."

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