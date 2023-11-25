İnovasyona dev destek! Bakan Kacır 'kararlıyız' diyerek açıkladı: "2030'da 100 TURCORN kurulmuş olacak"

Türkiye İnovasyon Haftası'nı fikirlerin, cesaretin ve teknolojinin birleştiği bir platform olarak gördüğünü söyleyen Kacır, teknolojinin, hayatın her yönünü kapsayan devrim niteliğinde bir güç haline geldiğini ve bu değişim ve hızın, sadece teknolojide değil, aynı zamanda, iş dünyasında, toplumda ve günlük yaşamda da derin etkiler yarattığını dile getirdi.

Kacır, teknolojideki bu ivme ve iş dünyasındaki keskin dönüşümün, rekabetin arttığı bir dönemi de beraberinde getirdiğini, inovatif düşünce ve sürekli yeni çözümler üretme becerisinin, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürülebilir başarıyı sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.