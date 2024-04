"TÜRKİYE'NİN ADIMI ZULME KARŞI YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAK"

Gazze'ye gıdaya erişimi keserek masum insanların açlığa terk edildiğini vurgulayan Kopuz, "İnsani yardımların ulaşmasını engelleyen katiller ordusuna karşı ülkemizin aldığı kararın, İsrail zulmüne karşı dünyada yeni bir dönemi başlatacağı aşikardır. Bu tür yaptırımların kapsamı genişler ve insanlık onuru kalmış her devlet tarafından da benimsenir ise Filistin'de devam eden bu dramın sona ermesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Zulme karşı durmak, her zaman önceliğimizdir ve bu bağlamda ticaret erbabı olarak bir an önce ateşkes yapılarak Filistin halkına yapılan soykırımın son bulmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.