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Haberler Fotohaber İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yükseldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:14

İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yükseldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre prim gelirlerinin oranı 2024 yılı için yüzde 50 oranına çıkarıldı.

AA
İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yükseldi! Resmi Gazete’de yayımlandı

İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Prim gelirlerinin oranı yükseldi. İşte tüm detaylar...

İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yükseldi! Resmi Gazete’de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

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İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yükseldi! Resmi Gazete’de yayımlandı

ORAN YÜKSELDİ

Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yükseldi! Resmi Gazete’de yayımlandı

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

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