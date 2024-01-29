Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
10:54
ISS'nin 25 yıllık tarihinde bir ilk! Alper Gezeravcı'nın samimi açıklamaları dikkat çekti
Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) katıldığı basın toplantısında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Fırlatma sürecinin yakından takip edildiğine çok duygulandığını söyleyen Gezeravcı, "Gülümsedim ve içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı" dedi. "Ülkemize dışarıdan gelen misafirleri en çok mest eden yönlerinden biri Türk mutfağımız" diyen Türk astronot, en çok özlediği yemeğin güveç olduğunu söyledi.