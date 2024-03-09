İstanbul’a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk. İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin ardından İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağız" ifadelerini kullandı.