Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
12:32
İstanbul'a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendiren projeler peş peşe hayata geçiriliyor. İki hafta önce açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ardından yarın da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete açılıyor. Kayaşehir-Bakırköy Sahili arasını 39 dakikaya düşüren hat, 7 istasyonda İstanbulluya hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da duraklama dönemine son vereceklerini belirterek İstanbul'u Murat Kurum ile muradına kavuşturacaklarını İstanbul'da temel atmamayla değil proje üstüne projelerle Muradına kavuşturacaklarını kaydetti.