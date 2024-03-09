Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul'a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:32

İstanbul'a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendiren projeler peş peşe hayata geçiriliyor. İki hafta önce açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ardından yarın da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete açılıyor. Kayaşehir-Bakırköy Sahili arasını 39 dakikaya düşüren hat, 7 istasyonda İstanbulluya hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da duraklama dönemine son vereceklerini belirterek İstanbul'u Murat Kurum ile muradına kavuşturacaklarını İstanbul'da temel atmamayla değil proje üstüne projelerle Muradına kavuşturacaklarını kaydetti.

Mustafa KAYA
İstanbul’a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dev projelerinin yapımına tüm hızla devam ediyor. Vatandaşlara ulaşımda büyük konfor ve rahatlık sağlayacak Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete açılıyor.

İstanbul’a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI HİZMETE GİRİYOR

İstanbullunun merakla beklediği metro hattı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Yarın açılışı gerçekleştirilecek Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayaşehir-Bakırköy sahil arasında metro yolculuğunun 39 dakika olacağını belirtti. Hat uzunluğunun 8,4 km olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "7 istasyonumuzla hizmet vereceğiz. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak. Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar seviyesinde olacaktır" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Projesi'nin son hazırlıklarını yerinde inceledi. Uraloğlu, İstanbul'u hizmetlerle buluşturacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 10 Mart Pazar günü hizmete açılacağını duyurdu.

İstanbul’a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk. İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin ardından İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul’a hizmet sınır tanımıyor! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

BİRÇOK NOKTAYA ENTEGRE OLACAK HAT İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Bakırköy'den başlayacak metro hattı projesinin; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda Başakşehir-Kirazlı Hattı'yla, İncirli İstasyonunda Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'yla, Özgürlük Meydanı İstasyonunda Marmaray'la Bakırköy İstasyonunda ise İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.

SON DAKİKA