Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olan emeklilerere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır
Emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.
Öte yandan maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor.
Mobil'den müşteri olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı da kampanyalar arasında.