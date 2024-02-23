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Haberler Fotohaber Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:05

Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

Son zammın ardından gözler bankaların emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. Avantajların tanıtıldığı yeni dönemde emekli maaşı taşıma işlemlerinde dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. 15 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödemeler milyonlarca vatandaşın gündeminde. SSK ve Bağ-Kur'lu hak sahipleri en yüksek emekli promosyonu için en cazip fırsatları değerlendiriyor. İşte, Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve tüm bankalarda Şubat ayı banka promosyonu tablosu...

Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

15.000 TL emekli promosyon fırsatı ile birlikte tüm bankalarda yarış başladı. SSK ve Bağkur emeklisi, maaşlarını almak üzere seçecekleri bankayı fırsatlarına göre değerlendiriyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar bu noktada tercih ediliyor. Ödemelerini almak isteyenler maaş taşıma işlemlerine yöneldi. İşte, 2024 Şubat banka promosyonları...

Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10.000 TL!

SSK ve Bağkur emeklisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 49,25 zam oranına ulaştı. Bakan Işıkhan2ın liderliğinde gerçekleşen çalışmalar neticesinde maaş farklarını alan emeklilerin en düşük maaşı 10.000 TL oldu.

Ardından emekli ikramiyesine düzenleme getirildi.

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Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3.000 TL!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak belirlendi. Yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler toplamda 6.000 TL'lik ödemelerini iki adımda hesaplarında görecek.

Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ!

Emekli maaşı taşıma işlemleri ile değerlendirilen banka promosyonları yenilendi. Şubat ayı itibarıyla yeni avantaj çalışmalarına imza atan bankalar emekli promosyonu için adeta yarışa girdi.

İşte, 2024 Şubat Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların emekli promosyon ödemeleri...

Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilerere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır

Emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.

Öte yandan maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor.

Mobil'den müşteri olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı da kampanyalar arasında.

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