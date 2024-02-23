Kampanyalar güncellendi! 15.000 TL emekli promosyonu veriliyor... İşte banka banka emekli promosyon ödeme tablosu

15.000 TL emekli promosyon fırsatı ile birlikte tüm bankalarda yarış başladı. SSK ve Bağkur emeklisi, maaşlarını almak üzere seçecekleri bankayı fırsatlarına göre değerlendiriyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar bu noktada tercih ediliyor. Ödemelerini almak isteyenler maaş taşıma işlemlerine yöneldi. İşte, 2024 Şubat banka promosyonları...