Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
10:27
Kamuda yeni dönem başlıyor! Program 3 ayaktan oluşuyor! Maddeler Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para ve maliye politikaları ile yapısal reformları içeren üç ayaklı bir programları bulunduğunu vurgulayarak, "Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize, özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz." ifadelerini kullandı.