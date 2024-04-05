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Haberler Fotohaber Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:01

Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de

Son dakika personel alımı haberleri…23 kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 11.169 memur, işçi ve personel alımı yapılacak. En geç Mayıs ayına kadar sürecek personel alımı başvuruları için mühendis, uzman yardımcısı, polis, büro personeli, teknisyen gibi pozisyonlara binlerce memur alımı yapılacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? İşçi ve memur alımı için hangi pozisyonlar açık? 23 kamu kurumunun yayımladığı ilanları sıraladık.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 23 kamu kurumu 11.169 personel alımı yapacak. Personel alımı hangi pozisyonlara yapılacak? Memur ve işçi alımı yapacak kurumlar hangileri? İşte detaylar…

Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de

23 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

23 kamu kuruluşu toplamda 11.169 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı, YÖK, Türkiye Ulusal Ajansı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Emniyet Genel Müdürü personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

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Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1276 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacak.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.

Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de

ETİ MADEN 218 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.

Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de
TTK 46 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.
15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu ( TTK) 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 44 nitelikli işçi alımı yapacak.
İlan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.
16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
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