Kamuya 11.169 personel alımı yapılacak! 23 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de

23 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

23 kamu kuruluşu toplamda 11.169 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı, YÖK, Türkiye Ulusal Ajansı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Emniyet Genel Müdürü personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.