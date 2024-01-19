Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
09:12
Kira fiyatlarını yarı yarıya düşürecek model! GYODER Başkanı Çekici İstanbul için o rakamlara dikkat çekti
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), kira fiyatlarını yarı yarıya düşürecek bir model üzerinde çalışıyor. Söz konusu modele göre kamu arazileri mülkiyeti devlette kalmak suretiyle özel sektöre kiralanması durumunda; bu arsalarda üretilecek konutlar, kiraları yarı fiyatına düşürecek. "Bu modelle İstanbul'da 10-12 bin TL bandında kiralık konut üretebiliriz" diyen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yolla devletin de ciddi sayıda kiralığa sahip olacağına dikkat çekti.