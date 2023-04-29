Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü yükseldi mi, son durum ne?

Konut, taşıt, ihtiyaç kredileri araştırılmaya başladı. Özellikle mal sahibi olmak isteyenler bankaların kredi faiz oranları 2023 listesini araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB, İş bankası ve diğer bankalarda en düşük faizli kredi araştırılıyor. Düşük faiz ve uzun vade seçeneklerini değerlendirenler bankaların kredi hesaplama ekranlarından yararlanıyor. Banka banka kredi faiz oranı düştü mü yükseldi mi, düşecek mi soruları yanıt arıyor. İşte, güncel kredi faiz oranları 2023…