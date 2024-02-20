Kripto para piyasasında neler oluyor? Uzmanlar yorumladı

KRİPTO PARA PİYASASINDA NELER OLUYOR?

Analiz şirketi Coinmarketcap'ten derlenen bilgiye göre, son yükselişlerle kripto para piyasasının piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. Kasım 2021'de 3 trilyon dolarla rekor düzeye ulaşan bu değer, en son Mart 2022'de 2 trilyon doların üzerinde hesaplanmıştı.

Son aylarda görülen yükselişteki etkenlerden biri ABD'de spot bitcoin ETF başvurularının kabul edilmesi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), 11 başvuruyu onaylamasının ardından, bu hafta içinde bu alandaki işlem hacmi 45 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde bitcoin fiyatı da 52 bin doları aştı.