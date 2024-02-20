Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:48
Kripto para piyasasında neler oluyor? Uzmanlar yorumladı
Son yükselişlerle kripto para piyasasının piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 11 başvuruyu onaylamasının ardından işlem hacmi 45 milyar doların üzerine çıkarken, bitcoin fiyatı da 52 bin doları aştı. Uzmanlar ABD'de spot bitcoin ETF başvurularının kabul edilmesi ile kripto para piyasasında yaşanan yukarı yönlü hareketlenmeleri, ethereum spot ETF'lerinin onaylanması beklentisi ile Çin yeni yılının başlamasının da desteklediğini belirtiyor.