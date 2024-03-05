Giriş Tarihi: 05.03.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
17:18
Bitcoin 69 bin dolar zirvesine yakınsadı! Kripto paralarda neler oluyor? Şant Manukyan: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa...
Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin (BTC) günün erken saatlerinde 68 bin 828 dolar seviyesine yükselerek tarihi zirvesi olan 69 bin dolara yaklaştı. 1 haftada yüzde 34 yükselen kripto varlık zirvesini 2021 Kasım başlarında görmüştü. Uluslararası dev yatırım bankası JP Morgan Bitcoin'de köpük uyarısı yaparken herkesin aklında hep aynı soru var: Bitcoin neden yükseldi? BTC düşecek mi yükselecek mi? Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.