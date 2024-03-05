Bitcoin 69 bin dolar zirvesine yakınsadı! Kripto paralarda neler oluyor? Şant Manukyan: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa...

Bitcoin fiyatı 2021'deki rekor seviyelerini tek tek aşıyor. Bu sabahta 68 bin 828 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesi olan 69 bin doların kıyısına geldi. Bitcoin neden yükseliyor? Piyasadaki bu hareketlilik rasyonel mi? Bu yükselişler daha ne kadar sürecek?

Bitcoin çok spekülatif bir varlık. Ama netice itibariyle yeni bir enstrüman olarak borsa yatırım fonlarının gelmesiyle beraber burada yatırım yapmak isteyenler; ama güvenlik sebebiyle ama regülasyon nedeniyle ama küçük, bireysel yatırımcı olup bu işin bürokrasisi ile uğraşmak istemeyenler sebebiyle; bilmiyoruz onu. Ancak çok ciddi bir para girişi olduğunu görebiliyoruz borsa yatırım fonlarına. Dolayısıyla taze bir talep oluştu gibi gözüküyor ki henüz bu taze talebin içinde gerçek anlamda büyük kurumsal para veya büyük emeklilik fonları vs. gibi fonların da çok yaygın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla tetikleyen hareketin bu olma ihtimali çok yüksek gibi gözüküyor. Rasyonel mi evet. Eğer gerekçesi buysa rasyonel bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tamamen kenarda duran bir paranın buraya girmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada kritik bir değişiklik, kırılma oluyor olabilir.