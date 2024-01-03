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Haberler Fotohaber Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti!" Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 16:41

Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti!" Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?

Kripto paralar dünya genelinde yatırımcıların gözdesi olmaya devam ederken, son günlerde Bitcoin önemli bir değer kaybına uğradı. Piyasada hissedilen bu sert düşüş, finans dünyasını etkileyen birçok faktörün birleşimiyle birlikte geldi. Dünya genelinde yatırımcılar ve uzmanlar, Bitcoin'deki bu ani değişimin ardındaki nedenleri değerlendiriyor. Peki, Bitcoin düştü mü, düşüş nedeni ne?

Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti! Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?

Kripto Paralarda sert dalgalanma! Bitcoin değer kaybetti. Dünya genelinde yatırımcılar ve uzmanla bunun nedenini merak ederken, detaylarıyla incelediğimizde, piyasada ne gibi gelişmelerin etkili olduğunu ve yatırımcıların bu duruma nasıl tepki verdiğini anlamak mümkün. Bitcoin'un değer kaybıyla birlikte, kripto paraların geleceği hakkında da soru işaretleri beliriyor. Peki, Bitcoin düştü mü, ne kadar düştü, değer kaybı ne?

Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti! Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?

KRİPTO PARALARDA SERT DALGA: "BİTCOİN DEĞER KAYBETTİ!"

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberlerle yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 azalarak 1 trilyon 610 milyar doları aştı.

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Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti! Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sinin onayına (borsa yatırım fonu) yönelik karar için ek süre talep ettiği yönündeki iddiaların ardından haftalık kazancının çoğunu vererek yüzde 7,50 düşüş gösterdi.

Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti! Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 42 bin 230 dolardan işlem gören Bitcoin, dün 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 2'ye yaklaştı.

Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti! Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?

Bitcoin'in fiyatı yeni yılda SEC'in 13 Bitcoin spot ETF'si başvurusunun (borsa yatırım fonu) bazılarını ocak ayında başında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle yükselmişti. SEC'in kararını 10 Ocak'ta vermesi bekleniyor.

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