Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
16:41
Kripto Paralarda Sert Dalga: Bitcoin Değer Kaybetti!" Son dakika Bitcoin ne kadar düştü, değer kaybı ne?
Kripto paralar dünya genelinde yatırımcıların gözdesi olmaya devam ederken, son günlerde Bitcoin önemli bir değer kaybına uğradı. Piyasada hissedilen bu sert düşüş, finans dünyasını etkileyen birçok faktörün birleşimiyle birlikte geldi. Dünya genelinde yatırımcılar ve uzmanlar, Bitcoin'deki bu ani değişimin ardındaki nedenleri değerlendiriyor. Peki, Bitcoin düştü mü, düşüş nedeni ne?